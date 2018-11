PIINLIK APSAKAS: tõsielustaar jäi Photoshopiga haledalt vahele!

Kõnealusel pildil, mille Chloe oma kolmele miljonile fännile vaatamiseks avaldas, poseerib ta mustas minikleidis. Kleidike on lausa nii liibuv, et toob suurepäraselt esile tema liivakella kujulise figuuri.

Pilt tundub aga liiga täiuslik. Nii ongi mõned fännid märganud, et Chloe'i keskkohta on ühelt poolt udutatud - tavaliselt on see märk Photoshopist.

Seetõttu on ka sotsmeedia jälgijad pildi suhtes kriitilised. «Kõik see raha, mille oled ilukirurgiale kulutanud ja Photoshopid ikka oma pilte. Kui kurb,» kirjutas üks sotsmeedia jälgijatest.

«Sa meeldid mulle inimesena, aga see pilt on liiga Photoshopitud. Sa oled ilukirurgiale tohutult raha kulutanud, et tunneksid end hästi ja ikkagi tunned vajadust retušeerida oma pilte... See on kurb. Sa oled imeilus. Armasta iseend,» lisas kolmas.