VIDEO ⟩ Tallinna Linnateatri näitlejad tegid ühiskummarduse meditsiinitöötajatele

«Lugupeetud meditsiinitöötajad. Me saame vaid ette kujutada, kui raske on teile praegune eriolukord. Ja paljudel teist on tekkinud olukorra tõttu tulnud loobuda. Te olete kindlasti väga väsinud ja unetunde on teil natuke rohkem kui kahe inimese näitemängudes tegelasi,» alustavad Linnateatri näitlejad.