Teist korda emaks saanud näitleja Maiken Pius: kõik läks kiiremini ja saime ka kiiremini koju

«Kuna ma sünnitasin teist korda, läks kõik kiiremini ja saime ka kiiremini koju,» selgitas Maiken ning lisas, et nendega on kõik korras.

Seoses sellega, et riigis kehtib eriolukord, ei lubata sünnituse juurde hetkel tugiisikuid. «Need reeglid said paika pühapäeval. Kui ma sellest õhtul teada sain, siis ma ütlen ausalt, et kohe purskasin nutma, sest olin arvestanud, et mees on kohal.»

«Esimesel korral oli Priidust väga palju abi,» lisas Maiken.

Ta sõnas ka, et tund tunni haaval leppis ta olukorraga. «Kui on nii, siis on nii. Ma arvan, et see võib-olla rahustab või aitab inimesi, et sa pead olukorraga leppima, sest see on kõigi huvides. Keegi ei tee kellelegi meelega liiga.»

«Nii on mulle turvaline. Beebile turvaline. Haiglas on poole vähem inimesi, poole väiksem on risk. Kui ma kõik need mõtted läbi mõtlesin ja arutasin abikaasaga, siis leidsime, et tuleb sellele vastu minna.»

«Võib-olla ma olin tugevam, sest mul polnud võimalik olla haavatav ja kellelegi toetuda, aga ämmaemand oli kohal ja kuidagi, kas ma tahtsin nii tunda, aga ma tunnetasin, et see naiste vägi oli seda suurem eriolukorra tõttu.»

Näitlejad Maiken ja Priit abiellusid 2019. aasta suvel. Nende peres kasvab ka 2018. aastal sündinud poeg.