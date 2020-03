Koroonakirves ripub suurte musafestivalide kohal: kas Coachella nihkub oktoobrisse?

Variety ja Billboardi teatel on käimas läbirääkimised, et Californias toimuvad Coachella ja Stagecoachi festivalid oktoobrikuusse lükata. California suurim muusikafestival Coachella peaks toimuma aprilli keskpaigas, Stagecoachi kantrimuusika festival aprilli lõpus.

Viirus on jõudnud ka Coachella orgu, kus samanimeline festival toimuma peaks. Esmaspäeval teatati kolmest uuest nakatunust, kokku on Riverside'i maakonnas, kus Coachella toimub, nakatunuid kuus. Ära on jäetud ka Indian Wellsi tenniseturniir, mis toimunuks festivalipaigast mõne kilomeetri kaugusel.

Coachella tänavuste esinejate seas peaks olema Rage Against the Machine, räppar Travis Scott, Frank Ocean, Lana Del Rey, Danny Elfman jpt. Stagecoachil peaksid esinema Carrie Underwood, Thomas Rhett, Eric Church jt.

Välismeedia teatel tegeleb festivalide korraldaja Goldenvoice sellega, et üritused oktoobrisse nihutada. Info lekkis artistide esindajatelt, kellega festivalide korraldajad ühendust võtsid, et uurida, kas saaks esinemise aega muuta. Spekuleeritakse, et kui üritusi edasi lükata ei õnnestu, jäetakse need täiesti ära.