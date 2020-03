Seksika golfitähe pihtimus: mind pole rindade pärast kunagi omaks võetud

26-aastane Spiranac avaldas oma taskuhäälingu Playing-A-Round hiljutises episoodis, et golfimängijate kogukond on elitaristlik ning teda pole kunagi omaks võetud, vahendas Daily Star.

Sportlane sai tuntuks videotega, milles teeb trikilööke, ning on nüüdseks kogunud üle 2,2 miljoni Instagrami jälgija. Golfarid pole teda omaks võtnud ning põhjus on just selles, mille pärast avalikkus teda hästi tunneb: hea väljanägemine ja paljastavad rõivad. Vähemalt nii räägib Spiranac.

Väidetavalt pakkus ta ükskord heategevusorganisatsioonile tasuta golfikeppe, et üllale eesmärgile kaasa aidata, ent ta ettepanekust keelduti. «Mulle kirjutati vastu, et nad tahaksid küll, et ma neid aitaks, aga minu abi pole oodatud, kuna juhatuse liikmed ei pea minust lugu,» rääkis Spiranac, keda nimetati väidetavalt ka hooraks ja litsiks.

See ajas seksika golfitähe marru. «Ma tahan anda midagi neile lastele, kellel pole midagi, kuna mul polnud ka üles kasvades midagi, aga ma ei saa isegi seda teha, kuna neid segavad mu suured rinnad!» põrutas ta.

Spiranac lisas, et neil on golfaritega ühised huvid, nii et sel ei peaks suurt tähtsust olema, kas ta kannab polopluusi või mitte. «Maailm ei lõppe, kui mingi mees kannab pükste asemel lühkareid,» rääkis ta, kuidas golfaritele meeldib alati sääsest elevant teha.

Spiranaci sõnul on golfikogukond halvim koht, kus ta üldse olla saab, kuna ta on täpselt kõigi ootuste vastand. «Olen terve elu otsinud kohta, kus ennast mugavalt tunda ja rahu leida, aga see pole õnnestunud. Ma ei ole peenekombeline, ma olen toores ja tõeline, ma kannan, mida tahan, ja olen alati olnud teistsugune,» rääkis ta, miks ta golfarite hulka ei sobi.

Spiranaci arvates on golfimängijaks olemine näitemäng. «Mulle tundub, et nad kõik mängivad perfektse golfari rolli, aga tegelikkus pole üldse selline. Seda kutsutakse džentelmenide klubiks, aga need tüübid küll alati džentelmenlikult ei käitu,» rääkis golfitäht ning lisas, et teda ärritab selle kogukonna silmakirjalikkus.

Lühidalt Spiranac jätkas: «See on suurte poiste klubi, kus mätsitakse kõik kinni, kui keegi midagi valesti teeb. Aga kui mina kannan maikat, olen mina lits ja hoor ning rikun nende mängu ära.»