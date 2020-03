Kirves Eurovisiooni kohal: üks suurüritus jäetakse Hollandis juba ära

Euroopas leviv koroonaviiruse Covid-19 on jõudnud ka Hollandisse. Hollandi terviseameti RIVM-i teatas, et kolmapäeval oli Hollandis 38 juhtumit, tänaseks (05. märts) on aga koroonaviirusega nakatanute arv tõusnud 82-ni, vahendab NL Times.

Uued arvud avalikustati, kuna riik seisab silmitsi suurema ebakindlusega oma suurte ürituste ja konverentside korraldamise osas ning mõnel haiglatöötajal ilmnevad endiselt hingamisteede haigusega Covid-19 seotud sümptomid.

Praeguseks on Rotterdamis koroonaviiruse tõttu tühistatud ka esimene suurem sündmus. Täna teatasid The World Port poksimatši korraldajad, et 4. aprillil Rotterdami 2000 istekohaga Doeleni hallis kavandatud üritus on ära jäetud.

«Koroonaviiruse ebakindlate arengute tõttu on organisatsioon seisukohal, et ta ei saa praegu tagada, et ürituse kvaliteet oleks sama kõrge kui teiste tema korraldatavate ürituste korral.»

Üritus oleks toimunud samal nädalavahetusel kui Rotterdami maraton, mis toimub hetkel plaanipäraselt, teatas maratoni korraldaja, vahendab ad.nl.

«Soovitame osalejatel palaviku korral maratonist mitte osa võtta. Järgime ka RIVM-i juhiseid. Kui nad on viibinud riskipiirkondades ja neil on haigussümptomeid, soovitame neil mitte osaleda,» soovitas maratoni korraldaja.

Rotterdami maraton on rahvusvaheline kahepäevane üritus, kuhu osalus nende ametliku kodulehe sõnul on väljamüüdud.

Viiruse levimine Hollandis seab aga ohtu rahvusvahelise lauluvõistluse toimumise. Näiteks toimub esmaspäevaks Rotterdamis kavandatud Eurovisiooni lauluvõistluse delegatsioonide juhtide kohtumine viiruse tõttu osaliselt hoopis videokõne vahendusel, teatas rahvusvaheline korraldaja Euroopa Ringhäälingute Liit (European Broadcasting Union ehk EBU).

Kas viirus mõjutab Eurovisiooniga seotud tegelikke sündmusi, pole veel selge.

Elu24 kirjutas veebruaris, et Hollandi viroloog soovitab Eurovisiooni ära jätta. EBU kommenteeris 27. veebruaril olukorda Elu24-le järgmiselt: «EBU jälgib tähelepanelikult olukorda koroonaviiruse osas ja võtab vajalikud meetmed kooskõlas WHO ja riiklike asutuste juhistega. Jälgime jätkuvalt arenguid kogu Euroopas; siiski on hetkel liiga vara kommenteerida võimalike stsenaariume.»