Hollandi viroloog soovitab Eurovisiooni ära jätta, kohalik võim kõhkleb

Tänavune Eurovisioon peaks toimuma mais Rotterdamis, Hollandis. Kohaliku viroloogi sõnul ei ole mõistlik lauluvõistlust korraldada, kui nüüdseks Euroopas levivat koroonaviirust ei ole kontrolli alla saadud.

«Peate arvestama stsenaariumiga, et sellised sündmused nagu Eurovisioon ei saa toimuda, kuid see sõltub sellest, kuidas koroonaviirus järgmisel perioodil areneb,» ütles Osterhaus, kes töötas aastaid Madalmaade rahvatervise ja keskkonnainstituudis (RIVM) ning tegeleb loomadelt inimestele edasikanduvate nakkushaiguste ennetamisega.

Praegu on aga raske ennustada, kuidas viirus levib. «Kuid hetkel ei tundu (Eurovisioon - toim) väga tõenäoline, kuna nüüd on erinevaid kohti, kus koroonaviirus hetkel levib,» tõdes Osterhaus ja lisas, et järgmine samm on lasta levikul minna edasi võimalikult aeglaselt.

Viroloogi arvates on tõenäoline, et Holland peab hakkama korooviirusega tegelema, sest Itaalias on ilmnenud surmajuhtumeid ja nakatunud on sadu inimesi. Lahendus tundub kaugel. «On endiselt võimalik, et viirus surutakse lõpuks alla, sest SARSiga see õnnestus, kuid viirus ei levinud nii kiiresti.»

Viiruse levik sõltub paljudest teguritest ja seda võib mõjutada ka ilm. «On võimalik, et koroonaviirus on külmetus, mis talvel hästi õitseb. On võimalik, et selle levik maikuus on juba nõrgenenud. Samal ajal on aga lõunapoolkeral talv,» kirjeldas Osterhaus.

Kuu enne Eurovisiooni, 5. aprillil toimub Rotterdamis maraton, kuhu on oodata tuhandeid inimesi, sealhulgas palju välismaalasi. RIVM-i pressiesindaja sõnul meetmeid veel vastu võetud ei ole. «Iga päev on uusi arenguid. Me pole kaugeltki kindlad, kuidas see (koroonaviirus - toim) levib.»

Selliseid suuremahulisi üritusi Hollandis nagu maraton ja Eurovisioon mõjutavad järgnevatel kuudel viiruse levik ja uute juhtumite arv. «Jälgime kõike ning oleme kõigi võimalike riskide ja ohtude jaoks valmis. Selle põhjal hinnatakse, kas on vaja võtta lisameetmeid», ütles Rotterdami vallavanem Ingrid Adriaanse. «Praegu on aga veel vara, mis tahes stsenaariumi kommenteerida.»

Praeguseks on ülemaailma jäetud ära mitmeid tähtsaid sündmusi ja üritusi. Eurovisiooni finaalini on jäänud 79 päeva.