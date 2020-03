FOTOD ⟩ Rasket haigust põdeva Selma Blairi välimus on taas palju muutunud

Selma jäi hiljuti kõmupiltnike kaamerate ette Los Angeleses, kus veetis aega koos sõbrannaga. Piltidelt on näha, et näitlejatar oli väga heas tujus ning lehvitas naeratades ka paparatsodele.

Samuti hakkab silma ka Selma uus soeng - hall poisipea. Nimelt kirjutas Elu24 möödunud septembris, et rasket haigust põdev Blair on ilma jäänud ka oma juustest. «Juuste kaotus ei häiri mind, aga kui mu kulmukarvad samuti välja kukuvad, siis räägin ma teist juttu,» tunnistas näitlejatar möödunud aastal avameelselt.

Tundub, et näitlejatari tervis on pisut paremaks läinud. Möödunud aastal käis näitlejatar ringi kepi najal, ent värsketelt fotodelt paistab, et ta saab iseseisvalt kõndimisega väga hästi hakkama.

Hiljem avaldas ta, et tegelikult on tal haiguse sümptomid olnud juba pikka aega. «Mul on see ravimatu haigus arvatavasti juba 15 aastat olnud. Ma tunnen kergendust, et ma vähemalt tean. Ja saan jagada,» tunnistas näitlejatar.