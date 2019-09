Pildid: Hollywoodi näitleja Selma Blair on haruldase haiguse tagajärjel ka juustest ilma jäänud

Veebruaris jäi näitlejatar samuti kõmupiltnike kaamerate ette ning nendel piltidel on näha, et Blair käib ringi kepi najal.

Hiljem avaldas ta, et tegelikult on tal haiguse sümptomid olnud juba pikka aega. «Mul on see ravimatu haigus arvatavasti juba 15 aastat olnud. Ma tunnen kergendust, et ma vähemalt tean. Ja saan jagada,» tunnistas näitlejatar.