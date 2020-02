Meghan Markle'i poolvend: seos Meghaniga on mind peaaegu hävitanud

Tom Markle'il ja Meghan Markle'il on ühine isa. Nüüd väidab Tom, et tema seos Meghaniga on talle kalliks maksma läinud. Mees kaotas oma töö, pärast seda lõppes tema kihlus katkes ja Tom jäi lõpuks kodutuks.

«Minu seos Meghaniga on mind peaaegu hävitanud,» tunnistas Tom The Sunile väites, et ta ei ole just nimelt oma perekonnanime tõttu endale uut töökohta saanud.

«Olen kodutu ja oleksin võinud sattuda silla alla raha kerjava papist sildiga,» kirjeldas Tom enda rasket olukorda.

«Vaimselt on see olnud tõeline õudusunenägu sellest ajast, kui Meghan Harryga kokku sai,» kirjeldas Meghani poolvend, kes oli sunnitud kolima Uus Mehhiko osariiki oma ema juurde.

«Istuda seal oma kuninglikul pjedestaalil ja jälgida, mis tema perega juhtub - ta oleks pidanud oma humanitaartöö meie heaks ära tegema,» pakkus Tom, kellel on kõrini sellest, kuidas tema poolõde ja Harry heategevust heategevuse järgi perekonna asemel toetavad.

Tom on ka varem Meghani kohta meediale kommentaare jaganud. Kui Meghan ja prints Harry otsustasid kuninglikest kohustustest loobuda ja Kanadasse kolida, ei olnud Tom algselt oma õe otsusega rahul.

Meghan Markle'i poolvend Tom Markle mõned nädalad tagasi Austraalia jutusaates intervjuud andes. Tom tunnistas, et ta ei ole Meghani ja prints Harry otsusega rahul. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

«Ma arvan, et see (kuninglik tiitel) on tõenäoliselt üks suuremaid saavutusi, mida elus kunagi saada võite, ja sellel pjedestaalil olemine ning see positsioon on suur au kõigile,» rääkis Tom, kuid pakkus, et Meghan ja Harry soovivad oma elu elada privaatselt.

Ta tunnistas, et oli üllatunud, kui sai teada, et Meghani lõhub aastaid kestnud traditsioone ja nimetas seda «natuke solvavaks».

Tom arvas ka, et Meghani ja Harry lahkumine võib olla nende ühine soov, et elada privaatset elu või ainuüksi Meghani soov, kes ei taha elada kellegi kontrolli all.

Prints Harry ja Meghan teatasid 8. jaanuaril ühisavalduses, et plaanivad edaspidi jagada oma aega Ühendkuningriigi ja Põhja-Ameerika vahel, loobuvad kuninglikest ametikohustustest ja saavutavad finantsilise iseseisvuse.

Elu24 kirjutas 18. jaanuaril, et Meghan ja prints Harry loobuvad oma tiitlitest ja maksavas riigile tagasi miljonid, mis paar oma Kanada elamisele kulutas.

«Nad üritavad elada oma elu tavaliste vanematena,» väitis The Suni allikas, kes on paarile lähedane. «Nad naudivad «vaikset elu» Vancouveri saarel,» kostis paari tuttav.