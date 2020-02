Briti saatejuht sai «tsölibaadist» priiks tundes, nagu kaotaks taas süütuse

Briti telesaatejuht Ulrika Jonsson, kes on osalenud ka mitmes tõsielusaates, teatas eelmise aasta suvel, et lahutab oma kolmandast abikaasast. Naine avaldas, et lahutuse põhjuseks oli tõsiasi, et paar seksis kaheksa ja poole aasta jooksul vaid korra.

«Mäletan, et paar aastat tagasi, enne oma 50. sünnipäeva, mõtlesin, et ma ei seksi enam kunagi,» meenutas Jonsson möödunud suvel ja mõnitas sotsiaalmeedias vahetult pärast lahutuse avalikustamist oma eksabikaasa varustust.

Jonsson avaldas veebruaris The Sunile, et kohtas sotsiaalmeedias meest ning on pärast viis aastat kestnud «tsölibaati» olnud taas vahekorras.

«Olin viimaste aastate jooksul nii eemale tõugatud ja tagasi lükatud, et võimalused uuesti füüsiliseks kogemuseks tundusid olematud. Olin tahtmatult tsölibaadis,» kirjeldas Jonsson, kelle enesehinnang sai sellest kõigest tugeva löögi. Nüüd tunneb aga naine endale üllatuseks taas seksuaalset erutust.

«Teen nalja, et tundsin ennast jälle neitsina,» naljatas Jonsson, kelle jaoks oli «tsölibaadile» järgnenud vahekord nagu süütuse kaotamine. Jonsson täpsustas, et uue mehega ta esimesel kohtumisel ei seksinud. «Aga tundsin külgetõmmet juba meie esimesel kohtumisel,»ütles ta.