Briti telesaatejuht mõnitas eksabikaasa meheau ebasündsa pildiga

«Arvasin, et mu vedamine on prügikastis,» kommenteeris Jonsson kavalalt.

Postituse alla kommenteeris üks fänn naljatades, et vorst on päris suur. Selle peale vastas aga Jonsson kiuslikult, et «see on suurem kui viimane, mida nägin ja see oli praktiliselt Victoria ajastul.»