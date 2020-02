VIDEO ⟩ Hiinas sünnitas koroonaviirusega naine terve lapse

Haigla juht Na Hui teatas, et naisele tehti kiirkorras keisrilõige. Sündis terve tüdruk, kelle sünnikaal oli natuke üle 3 kilogrammi.

Ema kehatemperatuur normaliseerus 2. veebruaril ja ta hakkas paranema. Nii ema kui laps on haigla eriosakonnas karantiinis ja arstidemeeskond jätkab nende jälgimist,

Möödunud aasta detsembris hakkas Hiinas Hubei provintsis Wuhanis levima uus koroonaviirus, mis nüüd on jõudnud 25 riiki. Hiinas on selle haiguse tõttu surnud üle 400 inimese ning maailmas on selle viiruse diagnoosi saanud rohem kui 20 000 inimest.