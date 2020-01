PILTUUDIS ⟩ Ehituspood õpetas Repinskile, kuidas kallimale igavest armastust avaldada

Jõhvist pärit naisterahvas avaldas postituse all nördimust, et Bauhofi reklaam on mage. «Ülejäänud Eesti ehk tausta ei tea, aga Jõhvi paljudele elanikele see ei meeldi,» kirjutas naine ja lubas, et ehitusfirma jääb vähemalt ühest kliendist ilma. Mõelda vaid, kui pahased jõhvilased siis veel oleks, kui Repinski oleks Bauhofi nõu kuulda võtnud!