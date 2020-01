ARMASTUSEGA JÕHVIST ⟩ Repinski kuulutas tervele linnale, kui kallis Jekaterina talle on

Äsja lahutatud Repinski kinnitas Elu24-le, et tema on tõepoolest armuavalduse taga. Poliitik lisas, et kindlasti ei olnud selle žesti ajendiks tüli Vassiljevaga.

«Pigem vastupidi. Kõik on hästi ja just sellepärast, et ma armastan teda, sellepärast tegin,» põhjendas Repinski, kes selliseid asju ette ei planeeri. «Kui tekib soov, siis kindlasti teen. Ma arvan, et väga palju «head tunnet» on elus veel tulemas ja plaanis, selles ei tasu kahelda».

Martin Repinski ja Jekaterina Vassiljeva. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Täpsemalt Repinski oma plaane (näiteks eelseisvaks valentinipäevaks) ei avaldanud. «Kui ma praegu ütleksin, et mul on konkreetne plaan, siis ma tegelikult reedaksin oma saladusi. Siis ei oleks enam üllatus,» jäi poliitik salapäraseks.

Küsimuse peale, kust armastusavalduse jaoks raha tuli, vastas Repinski, et raha on alati olemas. «Ei pea kuskilt tulema, loomulikult on see minu isiklik raha.»

Repinski armuavaldus Vassiljevale on võimalik oma silmaga näha Jõhvi kesklinnas, Rakvere tänaval.

Martin Repinski avalik armuavaldus Jekaterina Vassiljevale Jõhvis Rakvere tänaval. FOTO: Lugeja pilt

Repinski oli 2017. aasta aprillist abielus poliitik Siret Kotkaga. Eelmine nädal, 16. jaanuaril paar lahutas. Neil on ühine poeg, kes sündis 2017. aasta oktoobris.

Kotka avaldas detsembris «Ringvaate» saates, et tema oma eksmeest halvustama ei hakka ega ka süüdistama. Poliitikud suhtlevad iga päev, nad on kolleegid ning neid ühendab ühine poeg.