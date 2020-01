MURTUD ROKILEGEND ⟩ Ozzy Osbourne avaldas, et tal diagnoositi tõsine haigus

Rokkar Ozzy Osbourne, tema abikaasa Sharon ning lapsed Kelly ja Jack, külastasid teisipäeval Ameerika jutusaate stuudiot, kus Ozzy tunnistas, et on juba mõnda aega elanud teadmisega, et tal on Parkinsoni tõve kergekujuline vorm.

«Ma sain teada, et mul on kergekujuline...» alustas Ozzy ning pöördus oma naise poole.

«See on sekundaarne parkinsonism, mis on üks Parkinsoni vormidest. Parkinsonil on mitmeid erinevaid vorme,» jätkas Ozzy abikaasa Sharon.

«Ühegi kujutlusvõime piires ei ole surmamõistmine, kuid see mõjutab teatud närve kehas. Sul on hea päev, hea päev ja siis sul on tõsiselt halb päev,» kirjeldas Sharon.

71-aastane rokkar avaldas, et vahel on tal käed tuimad ja vahel on tal raskusi, et diivanilt tõusta. Osbourne põhjendas otsust oma diagnoosist avalikult rääkida sellega, et ta ei oska hästi saladusi hoida.

«Midagi pikalt enda sees hoida, see on raske. Sa ei tunne ennast õigesti, sa tunned süüd,» rääkis rokkar ja lisas, et ta ei suutnud seda teadmist enam enda teada hoida.

Osbourne'ide perekond, (vasakult paremale) Kelly, Ozzy, Sharon ja Jack. FOTO: Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

Osbourne'ide lapsed Kelly ja Jack, kes olid saates oma vanematele toeks, kirjeldasid lühidalt oma isa tervist.

«Jack nägi seda esimesena ja pärast nägin seda ka ise,» ütles Kelly, kelle sõnul on kummaline oma isa näha ühel päeval heas vormis ning järgmisel päeval seisus, kus ta ei saa diivanilt üles. «Kõige raskem on vaadata kedagi, keda sa armastad, kannatamas,» lisas Kelly kurvastusega.

Jack, kellel diagnoositi 2012. aastal polüskleroos, mõistab isa diagnoosi hästi. «Ma saan aru, kui sul on midagi, mida sa ei taha. Ma ei suru seda peale. Kui ta tahab sellest rääkida, ta räägib sellest,» lisas Jack.

Kogu perekond aga kinnitas, et rokkari tervis on pärast kukkumist, mis juhtus peaaegu aasta tagasi, on Ozzy tervis drastiliselt paranenud.

«Me ei teadnud samal ajal aasta aega tagasi, kas isa üldse kunagi kõndima hakkab,» avaldas Kelly.

Vaatamata sellele, et Parkinsoni tõvel puudub ravi, plaanib perekond Ozzyt igal viisil aidata. Aprillis sõidavad nad rokkariga Šveitsi. «Me läheme vastuseid otsima ükskõik kuhu,» rõhutas Sharon, kes usub, et näeb oma abikaasat varsti jälle laval rokkimas.

«See on kõige pikem aeg, mis ta on kodus veetnud ja ta peab tagasi tuuritama minema, sest ta ajab mind hulluks,» naljatas Sharon läbi pisarate.

Elu24 vahendas 2019. aasta oktoobris, et Osbourne lükkab tervisehädade tõttu terve Euroopa turnee edasi, sealhulgas ka Helsingi kontserdi. Kontserdid pidid toimuma 2020. aasta jaanuaris, veebruaris ja märtsis.

Rokilegendi sõnul pidi ta oma Euroopa turnee edasi lükkama, kuna ei olnud selleks veel piisavalt heas vormis, rahustades fänne, et ta ei kavatse veel pensionile minna, sest kavatseb käia veel mitmeil maailmaturneel ja tulekul on ka uus album.

«Ma soovin oma fännidele veel midagi öelda: Ma soovin teid siiralt tänada kannatlikkuse ja lojaalsuse eest. Ma armastan teid. Nüüd, kas te võiksite persse käia ja lasta mul paraneda,» kommenteeris Osbourne eelmisel sügisel oma tervist.