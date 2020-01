Suhkruisside saidil õppejõu otsa komistanud Tartu ülikooli vilistlane süüdistab professorit ahistamises

Madeleine tutvus välisõppejõuga 2018. aasta algul suhkruisside leidmiseks mõeldud tutvumissaidil. Kõige populaarsem selline sait on SeekingArrangement (seeking.com), kus on noortel naistel, sageli rahahädas tudengitel, võimalik leida jõukaid mehi, nn suhkruissisid.

Madeleine'i sõnul tundis ta end ebamugavalt, kuna tegemist oli õppejõuga, kuid mees kinnitas, et soovib vaid, et keegi ta töömuresid kuulaks ja aitaks Tartus sisse elada. Vastutasuks pidi professor viima Madeleine'i õhtusöökidele. Naise sõnul arenesid vestlused sinnani, kus mees hakkas rääkima talle oma suhkrudeitimise elustiilist ning suhetest teistega Tartu ülikoolis ja mujal.

Seksini jõudis Madeleine'i sõnul asi kahel korral. Seda ei eita ka professor, kuid väidab, et kogu suhe oli tudengi enda algatatud. Lisaks väitis mees, et Madeleine pole usaldusväärne, kuna tal on psühhiaatrilised probleemid.

Madeleine oli juba valmis juhtunu maha vaikima, kuni kuulis, et ka ühel teisel naistudengil oli sarnane kogemus. «Siis otsustasin sellest avalikult rääkida. Nüüd mõistan, et ta on kiskja ja ülikoolis endiselt suureks ohuks. See pole ainult minu probleem ja see ei kao kuhugi,» rääkis ameeriklanna.