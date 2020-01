Venno Loosaar karmist süüdistusest: mu laps ei julge kooli minna

«Minu majja kärgatas pikne 22. jaanuaril 2019. Mulle helistati politseist ja öeldi, et tahavad tulla kontrollima relvakappi. Kuna mul on relvaluba, siis aeg-ajalt seda ikka tehakse,« alustas meelelahutaja Venno Loosaar «Õhtu!» saates aasta tagasi alguse saanud sündmuste kirjeldamist.

«Tõsi, üks väline kõvaketas jäi politseisse ja mulle öeldi, et sealt leiti 19 pilti ja neli videofaili, kus tõenäoliselt on kujutatud alaealist. Kuni eelmise nädala esmaspäevani ei teadnud mina ega mu kaistja, milliste piltidega tegu on,» rääkis Loosaar Õhtu! saates.

«Vastab tõele, et tegelikult ei ole kuskilt midagi leitud. On tehtud ekspertiis, kus on kõik läbi vaadatud ja kusagilt ei ole midagi leitud. Venno ei ole ka käinud kusagil sellisel saidil,» rääkis «Õhtu!» stuudios Loosaare kõrval istunud kaitsja Ene Mõtte.

Loosaare kaitsja sõnul on olemas ka kindel seisukoht, et mees ei vasta pedofiili profiilile.

Tuntud meelelahutaja lisas, et kogukond, kus ta elab on väga sõbralik ja avatud, ning kõigi lapsed käivad kõigi hoovis ja kodus mängimas.

«Me maadleme, mürame, lastega ja füüsiline kontakt on koguaeg olemas. Me oleme selline füüsiline perekond, et kui keegi tuleb külla, siis me kallistame või lahkub, siis me kallistame,» rääkis Loosaar.