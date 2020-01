VIDEO ⟩ Pärast onni mahapõlemist ligi kolm nädalat Alaska pakases olnud mees jäi ellu

Steele teadis, et ta peab enne onist välja jooksmist haarama kaasa asju, mis aitavad tal lumes ellu jääda. Ta jõudis võtta nii magamiskotid, seljakoti kui jahipüssi.

Mees oli õnnelik, et ka ta koer pääses välja ja jäi ellu.

«Mul oli seal palju laskemoona ja kui tuli selleni jõudis, tekisid paugud. Tundus, nagu oleks sõda käimas. Veel oli onnis ka küpsetamiseks mõeldud õli ja rasva ning pliidi jaoks propaani. Kõik see plahvatas,» meenutas mees.

Steele jätkas, et maja põles ja siis lendas õhku.

«Olin paanikas ja üritasin hüsteeriliselt midagi teha. Loopisin põlevatele majajäänustele lund, et need kustutada,» sõnas ameeriklane.

«Olen kogenud matkaja ja onnis elaja, kuid tegin suure vea. Kasutasin kaminas tule süütamiseks pappi. Taipasin kohe, et tegin vea, sest olen kogu oma täiskasvanuea kaminaid kasutanud. Papi tõttu tekkis säde, mis sattus läbi korstna katusele ja süütas selle,» selgitas kogenud metsamees.

Steele’il oli jahionnis kahe nädala toidutagavara. Pärast majast ilmajäämist uuris ta, mis tal alles on ja ta nägi, et konserve on umbes kahe nädala varu.