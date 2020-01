KUNINGLIK SKANDAAL ⟩ Prints Harry ja Meghan Markle andsid kuninganna Elizabeth II-le 10 minutilise hoiatuse

Prints Harry ja Meghan Markle'i ametikohustustest loobumine ning Kanadasse kolimine tuli Buckinghami paleele üllatusena. Niivõrd suure üllatusena, et kuninganna Elizabeth II, prints Charles ja prints William kuulsid sellest kõigest kümme minutit enne laiemat avalikkust.

Pärast skandaali puhkemist kutsus kuninganna Elizabeth II prints Harry, prints Williami ja prints Charlesi esmaspäevaks ajaloolisele tippkohtumisele, kus arutatakse kuningliku perekonna tulevikku. Lisaks arutatakse Sussexi hertsogi ja hertsoginna võimalikke ametikohustusi.

Kuninganna endine pressiesindaja Dickie Arbiteri sõnul on tegu erakordse kohtumisega. «See on pöördeline kohtumine, mis on ennenägematu.»

Sussexi hertsoginna Meghan, kes viibib hetkel koos poja Archiega Kanadas, liitub kohtumisega videokõne vahendusel.

The Suni andmetel on Harry vanem vend William pärast skandaalset teadaannet kurb. «Olen terve elu oma käe ümber oma venna pannud ja nüüd ma ei saa seda enam teha. Me oleme eraldi üksused. See teeb mind kurvaks,» rääkis William.

William loodab ja proovib aga Harryt ja Meghanit toetada ning usub, et tuleb ka aeg, millal nad on taas «samal leheküljel».

Williami abikaasa hertsoginna Kate tähistas päev pärast teadaannet ehk kuningliku skandaali varjus oma 38-sünnipäeva. Väidetavalt ei ole Kate ja Meghan üksteisega viimased kuus kuud sõnagi rääkinud, vahendab Daily Star.

Prints Harry ja prints William 2010. aastal. FOTO: Anthony Devlin/PA Wire/PA Images/Scanpix

Prints Harry ja Meghan Markle'i teatasid 8. jaanuaril ühisavalduses, et plaanivad edaspidi jagada oma aega Ühendkuningriigi ja Põhja-Ameerika vahel. Ühtlasi plaanivad nad selle aasta jooksul ametikohustustest loobuda ja saavutada finantsilise iseseisvuse.

«Selline geograafiline tasakaal võimaldab meil kasvatada oma poega nii, et ta õpiks hindama kuninglikke traditsioone, mis tema päritoluga kaasnevad, ning annaks meie perele samal ajal ruumi järgmisele peatükile keskenduda,» teatasid Harry ja Meghan, lisades, et plaanivad algatada uue heategevusliku platvormi.

«Me ootame põnevusega, et saaksime jagada selle põneva sammu üksikasju, kuna tahame jätkata koostööd kuninganna, Walesi printsi, Cambridge'i hertsogi ja teiste osapooltega,» teatasid Harry ja Meghan ning tänasid poolehoidjaid toetuse eest.

Elu24 kirjutas 9. jaanuaril, et Meghan ja Harry olid otsust omavahel kaalunud ka varem, kuid nende lõplikust otsusest ei teadnud briti meedia sõnul isegi paari lähemad nõuandjad.

Spekuleeritakse tõsisest tülist perekonnas. Põhjus - kumbki neist ei olnud kuningliku pere viimasel ametlikul portreel.

Kuningliku pere ametlik portee, (vasakult paremale) prints Charles, kuninganna Elizabeth II, prints George ja prints William. FOTO: George Rogers/SIPA/Scanpix

«Nad ei olnud oma avaldust kellegagi arutanud. See rikub protokolli,» kritiseeris üks siseringi inimene The Sunile. «See on sõjakuulutus perekonnale.» Tema sõnul ei kaalunud Meghan ja Harry seda, mis kahju nende otsus kuninglikule institutsioonile teha võib.

«Kuninganna on väga häiritud. Prints Charles ja William on täiesti raevus,» rääkis allikas neljapäeval. Tema sõnul oleks paar pidanud rohkem teistega arvestama.

Briti kuninglikke fänne vihastas prints Harry ja hertsoginna Meghani ootamatu otsus, kuna nad kaotasid oma iidolid.

Maailmakuulus muuseum paigutas Harry ja Meghani vahakujud juba järgmisel päeval teise kohta ümber peaaegu kohe pärast uudise avalikuks tulekut, kirjutas Elu24.

Nüüd haigutab kuninganna, prints Phillipi ning Cambridge'i hertsogi ja hertsoginna kõrval tühi auk.