KUNINGAKOJAS KÄÄRIB ⟩ Meghani ja Harry otsust lahkuda nimetatakse sõja kuulutamiseks perele

Kuigi Meghan ja Harry on käiku kaalunud ka varem, ei teadnud lõplikust otsusest The Sun i teatel isegi paari lähemad nõuandjad. Spekuleeritakse tõsisest tülist perekonnas. Põhjus - kumbki neist ei olnud kuningliku pere viimasel ametlikul portreel.

«Nad ei olnud oma avaldust kellegagi arutanud. See rikub protokolli,» kritiseeris üks siseringi inimene The Sunile. «See on sõjakuulutus perekonnale.» Tema sõnul ei kaalunud Meghan ja Harry seda, mis kahju nende otsus kuninglikule institutsioonile teha võib.

« Kuninganna on väga häiritud. Prints Charles ja William on täiesti raevus,» rääkis allikas. Tema sõnul oleks paar pidanud rohkem teistega arvestama.

Morgan säutsus, et paari käitumine oli kuninganna suuhtes väga alatu. «Häbi Harryle ja Meghanile,» lajatas telenägu, viidates sellele, et nad ei rääkinud otsust perekonnaga läbi. «Buckinghami palee ütleb, et asi on keeruline. Tõlge: kuninganna on maruvihane,» kirjutas Morgan.