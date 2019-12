Müüjatüdrukust peaministriks ⟩ Tuntud Eesti naised meenutavad Mart Helme kiuste oma esimesi tööotsi

Europarlamendi liige Marina Kaljurand

«Kuna küsiti, siis minu esimene töökoht oli Tallinna Botaanikaaed, rosaariumi rohija. Olin siis 14. Teenitud raha eest ostsin kokkupandava jalgratta ja tordi. Selline jalgratas oli siis väga kõva sõna, see on siiani alles.»

Endine välisminister Keit Pentus-Rosimannus

«FULL DISCLOSURE. Minu esimene töökoht – müüja. Täpsemalt Tallinna Purjespordikeskuse lillepoes lillemüüja, hiljem ikebanameister. Olen raha teeninud ka koduõpetajana, suveterassil teenindajana, andmete sisestajana ja reklaamtekstide tõlkijana. Ja ütlen kõikidele tüdrukutele ja poistele, et mitte ühelgi Helmel ei ole õigust mitte ühtegi ametit alavääristada või tulla ütlema, millisel töökohal alustanul on õigus elus edeneda.»

Riigikogulane Viktoria Ladõnskaja-Kubits

«Taas tundub, et mõned «riigimeestest» keedavad kokku suppi. Perenaisena ehk jagaks oma retsepti: heade suhete peamine koostisosa on lugupidamine. Siin riigis on suhteliselt vähe neid, kes sündisid hõbelusikas suus. Ülikooli ajal töötasin nii ettekandja kui koristajana. Ja ei pelga! Minu töökogemus ei luba mulle sodida nüüd seal, kus poleks vaja. Ning teadagi, parlamentaarses riigis on Riigikogu liige ministri suhtes tööandja rollis.»

Rahvastikuminister Riina Solman

«16-aastaselt käisin keskkooli 10. klassis koos pinginaabriga õhtuti Viljandi haiglas koristamas ja tuletikuvabrikus jäätisepulki pakkimas. Minu esimene «päris» ametikoht oli Erastamisagentuuris, kui ülikooli 5. kursuse kõrvalt tegin tööd andmesisestajana – trükkisin arvutisse erastatavate ettevõtete inventari, masinaparki ja märgitud aktsiaid (Saku Õlletehas, Tallinna Kaubamaja).

Kohe pärast ülikooli diplomit sain agentuuri infospetsialisti ametikoha, kus tutvustasin erastatavate ettevõtete üldinfot esmastele huvilistele ja aitasin korraldada pakkumusvoore. Ja nii edasi.

Olen ise oma elu kivi kivi haaval ehitades tänase ametipostini jõudnud. Poliitikuelu sai alguse kodanikuaktivismist, kui aitasin kodutuid ja ehitasin vabatahtlikuna üles Oleviste Hoolekande.

Targad ja töökad naised viivad Eestis, Soomes kui igal pool maailmas elu edasi. Loodan, et tulevikus on ka Eesti poliitikas osalemas rohkem naisi. Ennekõike on aga tähtis, et valitsuse liikmed oleksid pädevad, olgu nad siis mehed või naised ja teeksid oma ametipostil riiki paremaks ja turvalisemaks.

Soome vastvalitud peaministrile ja valitsusele soovin õnne ja jõudu!»

Feminist Gea Kangilaski

«Minu esimene töökoht oli 13-aastasena Mardi äris müüjana. Puust arvelaua kasutamine andis hea arvutamisoskuse. Pärastpoole pesin näiteks Sangla turbatehase kõigi 4 korruse aknaid. Mine p***e oma halvustamisega, Mart. Tegelikult, astu parem ise tagasi.»

Luuletaja Triin Soomets

«Minu esimene töökoht oli suvistel vaheaegadel Mustamäe kiirabihaiglas sidumistoa sanitar.»

Ajakirjanik Manona Paris

«Minu esimene töökoht oli aastal 93 Valguse baaris jõhvikas, ehk viisin (teiste hulgas) mafioosode ja lõbutüdrukute vahelt klaase minema, tühjendasin tuhatoose ja koristasin-koristasin-koristasin... Üle kolme kuu seda tööd vastu ei pidanud, aga õppetund oli terveks eluks:

1. Iga (seaduslik) töö on hea töö, kui seda hästi teha. 2. Kolleeg on su elupäästja, tollal sõna otseses mõttes. Seoses sellega tervitus omaaegsetele võitluskaalastele, sh SORi korrakaitsjatele, kes nii mõnigi kord pidid mu koju saatma, sest ikka mõni algaja kandiline leidis, et tema klaas ikkagi liiga vara laualt ära viidi ja selle eest tuleks see plika kasti lüüa.»