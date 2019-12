Peksab, järelikult armastab ⟩ 5 korda, kui oleme vist Mart Helmet valesti mõistnud

Siseminister Mart Helme ütles eile TRE raadios põhjanaabrite uue valitsuse kohta, et punased üritavad Soomet likvideerida ning kritiseeris 34-aastast peaministrit Sanna Marinit. «Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige,» ütles Helme.

Täna selgitas siseminister, et tegemist oli hoopis tunnustusega. «See konkreetne lause Soome peaministri kohta, mida teie olete tõlgendanud kui sellist alandavat, olen mina tõlgendanud tegelikult kui tunnustavat. Kui tunnustust, et madalalt, sotsiaalselt tasandilt on võimalik töötada ennast üles ka tipp-poliitikasse,» ütles Helme ERRile.

Selle info valguses on sobilik üle vaadata, kas oleme ka siseministri varasemaid väljaütlemisi valesti mõistnud ning tema tunnustusi solvanguteks pidanud.

1. Tallinna ülikooli hobusevargad

EKRE esimees ütles juuni lõpus, et Tallinna ülikoolis koolitatakse hobusevargaid. Kuigi ülikool kaalus Helme vastu kohtusse minemist ning teadlased taunisid siseministri sõnavõttu ühispöördumises, on võimalik, et tegu oli hoopis peidetud tunnustusega.

Kuigi maailmas on hobusevargused ka tänapäeval küllalt sagedased (maailmas varastatakse aastas hinnanguliselt 40 000 hobust, vahendas thehorse.com), on see kunst üha keerulisem, kuna Euroopa Liidus peavad kõik pärast 2009. aastat sündinud hobused kiibistatud olema. On selge, et nii suure looma salajane transportimine on niigi raske töö.

Seda enam on märkimisväärne, et Tallinna ülikool hoiab elus traditsioonilist varguse liiki, mis on 20. sajandi algusest saati olnud hääbumas. Hobusevargused olid maailmas enne autode laiemat levikut väga tavapärased.

Helme väljaütlemine on kõige suurem tunnustus ülikooli juhtkonnale, kes suudab rasketes oludes selle valdkonna spetsialiste hankida. Elu24 andmetel pole maailmas ühtki teist ülikooli, mis hobusevargaid välja koolitaks, ehkki tuleb tunnistada, et kinnitust ei leidnud ka Helme väide, et Tallinna ülikool seda teeb.

Kas tõesti oleme Mart Helme väiteid kogu selle aja valesti mõistnud? FOTO: Tairo Lutter/Postimees

2. NATO ja plaan B

Novembris ütles Helme Soome ajalehele Ilta-Sanomat, et NATO on kriisis ning Eesti valitsus valmistab ette plaani B, juhuks kui allianss ei suuda oma ülesandeid täita. Kuigi ajakirjandus tõlgendas väljaütlemist kui NATO-vastast kriitikat, võib seda pidada sõbralikuks toetuseavalduseks.

Nagu on selgunud Helme hilisematest sõnavõttudest, on ta kogenud kakleja ja paljudele peksa andnud, mistõttu võib arvata, et just EKRE esimehe löögirusikas on see, mis NATO kriisist päästaks.

Ka psühholoogid ütlevad, et kui tahad probleemi lahendama hakata, tuleb esmalt probleemi tunnistada, nii et NATO raskustest rääkimises pole midagi negatiivset. Pigem näitab see abikäe ulatamine siseministri ja NATO tugevat sõprust ning soovi katsumustest üheskoos üle olla.

3. Neegrite pea on õõnespuidust