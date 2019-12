Suri Roxette'i solist Marie Fredriksson

Roxette'i liikmed Per Gessle ja Marie Fredriksson 2014. aastal Stockholmis. FOTO: TT NEWS AGENCY/Scanpix

Edaspidi saatis duot aina edu ning miljonid inimesed nautisid Marie Fredrikssoni suurepärast häält ja etteasteid.

1991. aastal ilmus pala «Joyride», mis tegi Roxette’ist maailma kõige populaarsema ansambli.

1992. aastal, kui Roxette tuuritas Austraalias, kohtus Fredriksson muusik Michael Bolyosiga. Nad armusid ja kihlusid. 1994. aasta mais nad abiellusid ja samal aastal sündis ka nende tütar Inez Josefin.

Siis ilmub ka Roxette’i album «Crash!Boom!Bang!».

1995. aasatal käis Fredriksson Roxette’iga maailmaturneel, kuid ta suhted Gesslega ei olnud kuigi head, sest mees ootas, et Marie keskenduks rohem karjäärile ja mitte pereelule.

Fredriksson ja ta abikaasa said 1996. aasta oktoobris poja Oscari vanemateks.

Pärast turneed tegi Roxette esinemistes ja plaadistamistes pausi, kuid see paus venis oodatust pikemaks.

2002. aasta septembris läks lauljanna koos oma mehega Stockholmi Djursholmeni parki jooksma, kuid koju tagasi jõudes vajus ta vannitoas kokku ja kaotas teadvuse.

Fredriksson viidi haiglasse, kus uuring näitas, et tal on pahaloomuline ajukasvaja. Arstide sõnul on tal vaid 20-protsendine paranemistõenäosus. Ta sai ränka ravi, mille tõttu ta tervis halvenes veelgi, kuid siis hakkab aeglane paranemine. Neli aastat pärast diagnoosi, 2006, teatasid arstid, et ta on terve.

Ansambel Roxette laval 2010. aastal. FOTO: Daniel Eliasson / SCANPIX

Kuid haigus on jätnud jälje, sest ta on ühest silmast pime ja ta tasakaaluelund on kannatada saanud, mille tõttu on liikumine raske.

Sellest hoolimata tahtis Frederiksson veelkord Roxette’iga turneele minna. Tema ja Per Gessle esinesid paljudes riikides, kaasa arvatud Venemaal ja Lõuna-Ameerikas.

Fredriksson soovis veel esineda ja Roxette esineb mitmetes paikades kuni 2016. aastani. 2016 suvel andsid nad Euroopas kontserte, mis olid väga edukad.

Kuna kontserdid olid pikad, kurnas see lauljanna tervist ja arst soovitas tal pensionile jääda. Roxette teatas siis, et nad lähevad laiali.