Traagiline lapsepõlv ja ajukasvaja ei suutnud Roxette’i Marie Fredrikssoni murda

Marie Fredriksson pidas vanematega koos elavat ja kummaliselt riietuvat Per Gessle’it nohikuks, kuid siis saai ta teada, et see mees on populaarse ansambli Gyllene Tider juht.

Fredrikssoni muusikakarjäär sai tuule tiibadesse 1978. aastal ansamblitega Strul ja MaMas Barn. Ta on ka Gyllene Tider taustalaulja.

Fredrikssoni ansamblitel ei ole edu, küll aga on naine oma hea häälega jäänud silma EMI plaadifirma produtsentidele, kes pakuvad talle sooloartisti plaadilepingut.

Tema esimesest plaadist, millel on ka pala «Ännu Doftar Kärlek», saab 1984. aasta suvehitt. Sellest laulust kujuneb klassika, mida lauljanna kannab 2013 ette ka Rootsi printsess Madeleine’i ja ta kihlatu Christopher O’ Neilli pulmas.

Kui Marie Fredrikssonist on saanud Rootsi kõige populaarsem naislaulja, läheb Per Gessle muusikukarjäär allamäge.

Fredrikssoni teist plaati «Den sjunde vågen» saadab samuti edu ja Per Gessle näeb naises võimalust oma karjäär uuesti käima lükata. Lauljanna sõbrad hoiatavad, et ta enam Gesslega midagi tegemist ei teeks, kuid tema arvab teisti.

Fredrikssoni arvates sobivad Gessle loodud laulud ta häälele hästi ja tal on õigus. Nende «Neverending Love» palast sai 1986. aastal nii Rootsis kui Euroopas hitt. Koos selle lauluga sünnib duo Roxette, mille liikmed on Marie Fredriksson ja Per Gessle.

Duo Roxette 1987. Marie Fredriksson ja Per Gessle FOTO: imago stock&people / imago/teutopress/Scanpix

Kolm aastat hiljem, 1989 on see duo vallutanud ka USA, kui nende pala «The Look» tõuseb Billboardi edetabeli esimeseks.

Edaspidi saadab seda duot aina edu ning miljonid inimesed naudivad Marie Fredrikssoni suurepärast häält ja etteasteid.

1991 ilmub pala «Joyride», mis teeb Roxette’ist maailma kõige populaarsema ansambli.

Roxette - Per Gessle ja Marie Fredriksson FOTO: imago stock&people/imago/United Archives/Scanpix

Väikelinnatüdruk Marie Fredriksson siiski tunneb, et midagi on ta elus puudu, kuigi ta on tunnustatud ja kuulus.

1992 on Roxette tuuril Austraalias, kus Fredriksson kohtub muusik Michael Bolyosiga. Nad armuvad ja kihluvad. 1994 mais nad abielluvad ja samal aastal sünnib nende tütar Inez Josefin.

Siis ilmub ka Roxette’i album «Crash!Boom!Bang!».

1995 on Fredriksson Roxette’iga maailmaturneel, kuid ta suhted Gesslega ei ole kuigi head, sest mees ootab, et Marie keskenduks rohem karjäärile, mitte pereelule.

Fredriksson ja ta mees saavad teise lapse, 1996. aasta oktoobris sünnib poeg Oscar.

Marie Fredriksson, ta abikaasa Michael Bolyos ning nende lapsed Josefine ja Oscar FOTO: Roger Vikstršm/SCANPIX / Scanpix Code 20020/Scanpix

Pärast turneed teeb Roxette esinemistes ja plaadistamistes pausi, kuid see paus venib oodatust pikemaks.

2002. aasta septembris läheb lauljanna koos oma mehega Stockholmi Djursholmeni parki jooksma, kuid kui ta koju tagasi jõuab, vajub ta vannitoas kokku ja kaotab teadvuse.

Marie Fredriksson 2002 pärast ajukasvaja diagnoosi saamist FOTO: Claudio Bresciani/SCANPIX / Code 30230/Scanpix

Fredriksson viiakse haiglasse, uuring näitab, et tal on pahaloomuline ajukasvaja. Arstide sõnul on tal vaid 20-protsendine paranemistõenäosus. Ta saab ränka ravi, mille tõttu ta tervis halveneb veelgi, kuid siis hakkab aeglane paranemine. Neli aastat pärast diagnoosi, 2006, teatavad arstid, et ta on terve.

Kuid haigus on jätnud jälje, sest ta on ühest silmast pime ja ta tasakaaluelund on kannatada saanud, mille tõttu on liikumine raske.

Sellest hoolimata tahab Frederiksson minna Roxette’iga veelkord turneele. Tema ja Per Gessle esinevad paljudes riikides, kaasa arvatud Venemaal ja Lõuna-Ameerikas.

Roxette esinemas 2010 Venemaal Moskvas, pildil Marie Fredriksson FOTO: Filippov Alexei / COVI/Scanpix

Kuid Fredriksson ei saa enam laval hüpata, tantsida ja joosta. Nüüd ta istub ja Gessle on see, kes oma kitarriga liigub.

Kuid raske haigus ei ole lauljannalt häält võtnud, see on ikka sama võimas nagu varem.

Fredriksson tahab veel esineda ja Roxette esineb mitmetes paikades kuni 2016. aastani. 2016 suvel annavad nad Euroopas kontserte, mis on väga edukad.

Kuna kontserdid kestavad pikalt, siis see kurnab lauljanna tervist ja arst soovitab tal pensionile jääda. Roxette teatab, et nad lähevad laiali.

«Meie eesmärgiks oli esineda nii kaua, kuni Marie jõuab ja suudab. Marie on uskumatult tugev naine, kes tuli pärast rasket haigust lavale tagasi, kuid nüüd on aeg lõpetada,» teatas Per Gessle.