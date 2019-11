«Õhtu!» eksperiment tõestas, et klikkide püüdmine pole sugugi nii lihtne töö, kui tundub

Saatejuhid Robert Rool, Piret Laos ja Jüri Butšakov käisid teisipäeval Elu24 toimetuses, et järele proovida, kuidas meelelahutusartikli kirjutamine käib. Elu24 juht Kertu Jukkum rääkis saates, et tõelisest hitist võib rääkida siis, kui klikkide arv jõuab 100 000 lähedusse.

Butšakov oli arvamusel, et klikkide püüdmiseks pole vaja muud kui paljast keha. Rool oli nõul, et tegelikult pole üldse mitte midagi vaja.

Reedeõhtuses saates selgus, et tegelikult ei kujunenud ühestki loost kolme päevaga hitti ning saatejuhid pidid tõdema, et lugejate meelitamiseks on vaja ikkagi rohkem, kui suures kirjas pealkirja või paljast ihu.