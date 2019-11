SUUR SPIKKER: kuidas aru saada, kas naise rind on päris või hoopiski mitte!

Õnneks on meesteajakiri Men's Health teinud meie, Eesti ajakirjanike eest selle töö juba seitse aastat tagasi ära ning andnud 2012. aastal välja juhise, mille järgi saab täpselt aru, kas üle laua istuv daam on «loomulik» või hoopiski mitte.

Äärmiselt oluline on siinkohal mainida, et uurimistöö on läbi viidud koos USA juhtivkirurgidega, täpsemalt ühe konkreetse piirkonna plastikakirurgidega Orange County'st, kes kinnitamata andmetel suudavad tehisrindadega naise ära tunda ka siis, kui ruumis on kottpime.

SUUR SPIKKER

1. Rindade vahe on liiga kitsas

Kui kahe rinna vahele jääv «joon» on kitsam kui 5 sentimeetrit, on tõenäoliselt rinnad võltsid. «Kui rinnad puudutavad teineteist, on tõenäoliselt tegemist võltsrindadega,» räägivad kirurgid.

2. Rinnad on liiga kõrgel

Kui rinnad on naise kehal kõrgemal kui kaenlaalused. Kuidas seda aga näha? Selleks tuleks minna spasse ning vaadata naisi kui nad kannavad bikiine.

3. Kantaluup melon vs pirn

Päris rinnad on rohkem pirni- kui meloni kujulised. Päris rinnad on pigem altpoolt laiemad, implantaatide puhul on rind enamast ühtlase kujuga.

4. Armid

Töödeldud rindadel on armid.

5. Rind teeb omapärast häält

Naised, kelle rindades on soolalahus, teevad ringi liikudes kummalist häält. Ja kui implantaati peaks olema jäänud õhuvahe, võivad sealt kostuvad hääled eriti kummalised olla.

Vot sellised lood! Nüüd on õnneks asi selge ning mida muud soovida, kui tähelepanelikku silma ning edu algavateks uurimistöödeks!