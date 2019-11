Toitumishäire all kannatav noor naine kartis, et hambapasta kasutamine lisab kilogramme juurde

Mirror vahendab, et Šotimaalt, Lõuna-Ayrshire'ist pärit 20-aastane Chloe Frome´i kinnisideeks oli kehakaalu kaotamine ja kõndimine 25 000 sammu päevas. Noor naine on tänulik, et sõbrannadega Magalufi tehtud reis päästis ta elu, sest seal tuli avalikuks tema anoreksia alla kannatamine, mis oli peatanud menstruatsioonid ja põhjustanud juuste väljalangemise.