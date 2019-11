Tore pere! Liina Raud postitas üle pika aja sotsmeediasse pildi koos abikaasaga

Juulis lahkuminekust teatanud Liina (31) ja Mihkel Raud (50) on üksteist taas leidnud.

Mihkel Raud kommenteeris teemat ka Elu24-le, öeldes: «Vastab tõele, et oleme Liinaga taas koos. Perekonna nimel tuleb teha tööd ja me pingutame selle nimel!»

«Meil läheb hästi ja meie suhtes on kõik hästi,» lisab Raud.

Möödunud nädalal rääkis Mihkel Raud Raadio 2 hommikuprogrammis ka sellest, kas lahkuminek oli lihtsalt uue raamatu reklaamtrikk.

«Noh inimene, kes tõsimeeli eeldab või arvab, et teine inimene on võimeline valetama oma sõpradele, perekonnale, tuttavatele, selliste väga oluliste, kurbade ja tähtsate otsuste osas, et müüa mõni raamat rohke... mis ma oskan öelda, eks igaüks kahtlustab enda rikutuse piires,» vastas Raud.

«Inimesi on väga erinevaid, aeg on Eestis kaunis hull, sest inimesed on võimelised valetama politseile, et natuke poliitilist kapitali teenida,» lisas ta.

Raud tunnistas, et saab sellest paranoiast aru, kuid need jutud teevad ta kurvaks. «Kui ma olen tõesti suutnud jätta teistele inimestele mulje, et olen võimeline mõne raamatu rohkem müümiseks valetama lihtsalt tuima näoga, mul on lihtsalt kurb,» lisas ta lõpetuseks.