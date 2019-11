Mihkel Raud lõpetas kuulujutud lahkumineku kohta

Rauad teatasid 31. juulil, et nende abielu on lõppenud ning nad lähevad sõpradena lahku. 4. novembril, paar päeva enne uue raamatu «Isa» esitlust, teatas paar, et armastuse nimel tuleb tööd teha ning nad on taas koos.

Täna hommikul vestles Mihkel Raadio 2 otseeetris oma värskest raamatust ning ühel hetkel küsis saatejuht muusikult, kas tema põgus lahkuminek oli reklaamtrikk.

«Noh inimene, kes tõsimeeli eeldab või arvab, et teine inimene on võimeline valetama oma sõpradele, perekonnale, tuttavatele, selliste väga oluliste, kurbade ja tähtsate otsuste osas, et müüa mõni raamat rohke... mis ma oskan öelda, eks igaüks kahtlustab enda rikutuse piires,» vastas Raud ja lisas: «inimesi on väga erinevaid, aeg on Eestis kaunis hull, sest inimesed on võimelised valetama politseile, et natuke poliitilist kapitali teenida.»

Raud tunnistas, et saab sellest paranoiast aru, kuid need jutud teevad ta kurvaks. «Kui ma olen tõesti suutnud jätta teistele inimestele mulje, et olen võimeline mõne raamatu rohkem müümiseks valetama lihtsalt tuima näoga, mul on lihtsalt kurb,» lisas ta lõpetuseks.

Lisaks rääkis Raud pikemalt «Isa» raamatust ja sellest, kuidas ta oleks 15 aastat tagasi selle täiesti teistmoodi kirjutanud.

«Sellel hetkel oli mul ainult üks laps, nüüd on mul neid tervelt kolm ja aeg on ka edasi liikunud. Laste kasvatamine ja koos elamine on ajas palju muutunud ning arenenud,» täpsustas Raud, kes kirjutas raamatu küll meestele, aga arvab, et sellest on kõvasti abi ka emadele.