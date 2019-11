Vaata, milline kaunitar on sirgunud Eesti eurolauliku Sahlene'i tütrest

Kahe lapse ema Sahlene jagas Instagramis pilti, millega rõõmustas selle üle, et ta tütar on jõudnud teismeikka. «Mina ja mu tüdruk. Ma ei suuda uskuda, et mul on teismeline tütar!» kirjutas lauljatar.

«Lily on 13-aastane ja peale selle, et ta koolis käib, on ta loominguline hing, kes näitleb, laulab, mängib trumme ja kirjutab laule. Ja ta on maailma parim tütar ja suur õde,» kiitis Sahlene tütart. Lauljataril on ka poeg Orlando.