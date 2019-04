ÜLLATUSINTERVJUU: Eesti kolmandaks laulnud rootslane Sahlene on tagasi - kahe lapse ema osaleb jälle Eurovisioonil!

Räägi meile võistluse kohta midagi, millest avalikkus veel ei tea.

Tänavu kutsuti mind Eesti euroloole tausta laulma. Mulle oleks see väga meeldinud. Olin juba elevil, oleksin saanud laval liituda vanade sõprade, näiteks Dagmar Ojaga. Kahjuks ei luba EBU (Euroopa Ringhäälingute Liit) taustalauljatel rohkem kui ühe riigi eest võistelda ning Suurbritannia pakkumine tuli esimesena. Mul oli kahju, et pidin Eestile ära ütlema.

Tänavune lauluvõistlus toimub Tel Avivis ning paljud on otsustanud Eurovisiooni poliitilistel põhjustel boikoteerida. Kas muusika ja poliitika tuleks lahus hoida?

Mina isiklikult hoian võistluse ja poliitika lahus. Ma lähen sinna professionaalina, just nagu kogu ülejäänud tiim nii kaamera ees kui ka taga.

Valmistud sa seekord kuidagi erinevalt, arvestades kohalikku poliitilist olukorda? Muretsed sa turvalisuse pärast?

Kui aus olla, soovin ma, et saaksin öelda, et ei muretse. Tegelikult ma olen siiski kahjuks natuke mures. Samas tean ma ka, et kui ainult ühel riigil oleksid vajalikud oskused, et Eurovisioonil turvalisus tagada, oleks see just Iisrael.

Ma pole kuulnud, et turvameetmed teistsugused oleksid, kui välja arvata kuulujutud tugevate turvanõuete kohta, mida olen lehest lugenud.

2 Quick Start «25 aastat laval» kontsert Saku suurhallis, üllatusesineja Sahlene. FOTO: Madis Sinivee/Postimees/Scanpix

Tänavu esindab Eestit järjekordne rootslane. Mis see on, mis meid rootslaste juures köidab?

Mis see rootslaste võlu on...? Võib-olla lihtsalt see, et me vallutame teie Eesti Laulu ja aeg-ajalt kukub välja nii, et võidame (naerab)! Ma arvan, et Victor on hea laulja ja laulukirjutaja ning soovin tervele Eesti tiimile edu.

Mida sa Victor Crone’i loost arvad?

Stig Rästa on üks Eesti tugevamaid produtsente ja laulukirjutajaid, nii et ma pole sugugi üllatunud, et tal on selle loo juures tähtis roll mängida. Ma arvan, et see on hea laul: tugev meloodia ja väga hea produktsioon.

Kuna ma tunnen paljusid inimesi Eesti tiimist (mitte küll Victorit, teda pole ma kunagi kohanud), hoian ma Eestile pöialt! Ma arvan, et teil on võimalus väga kõrgele kohale jõuda.

Kui Eurovisioon kõrvale jätta, millega sa üldse tegeled, kuidas sul läheb?

Ma olen oma eluga heas kohas. Olen abielus ja mul on kaks last: Lily, kes saab peagi 13-aastaseks, ja 8-aastane Orlando. Praegu mängin ma «Annie» muusikalis (Thomas Meehani Broadway muusikal – toim) Grace Farelli osa ja mu tütar Lily mängib nimirolli. Teeme seda tükki ühes suures teatris Göteborgis (Rootsi suuruselt teine linn) ja see on tõeline unistuse täitumine, et saan oma tütrega koos töötada.

Ma teen endiselt muusikat ning olen kõik need aastad olnud täiskohaga artist. Ootan huviga, et saaks Eestisse tagasi tulla.