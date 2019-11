Vene missi pärast troonist loobunud Malaisia kuningas tegi suu lahti: see poiss võib olla ükskõik millise Aasia mehe laps

Malaisia ​​endine kuningas on esmakordselt andnud omapoolse kommentaari seoses Venemaa iluduskuninganna väitega, et meedias beebist avaldatud pildid on piisavaks tõestuseks, et sinivereline kuningas on poisi bioloogiline isa, vahendab Daily Mail.

Paleeallika sõnul usub Kelantani rikas sultan Muhammad V, et laps fotodel, mis ilmusid selle nädala alguses MailOnline'is, võib olla «ükskõik millise Aasia mehe laps.»

Sultani endine abikaasa Vojevodina jääb endale kindlaks ja on sultanile välja pakkunud lapse kuningliku soo tõestamiseks DNA-testi.

Lisaks on kaunitar alustanud Moskvas kohtumenetlust, et Malaisia kuningas ametlikult lapse isaks tunnistataks.

Õukondlaste kaudu on jõudnud avalikkuse ette info, et endine monarh arvab, et Oskana soovib läbi kohtlumenetluse rikastuda.

Naise sõnul näeb viiekuune beebi Ismail Leon «igati oma isa moodi välja» ja Vojevodina väidab, et poiss eostati Austraalias, kuhu 2018. aasta juunis abiellunud paar suundus mesinädalaid veetma.

Malaisia kuningas Muhammad V 2017 FOTO: Edgar Su / REUTERS/Scanpix

«Sultan ei tunne, et laps näeb tema moodi välja», ütles MailOnline'ile anonüümseks jääda soovinud allikas.

Vojevodina ei jäta jonni ja väidab, et laps oli planeeritud ja sultan nuttis õnnepisaraid, kui sai teada, et venelanna on rase. Õukondlaste sõnul on naise väide «absoluutne jama» ning sultan tunneb, et venelannaga abiellumine oli tema elu suurim viga.

Õukondlase sõnul on sultan öelnud, et Vojevodinaga abiellumine on ta elu suurim viga olnud, kuna naine on tekitanud palju probleeme tema töö- ja isiklikus elus palju ja ei austa sultani privaatsussoove.

«Sultan on öelnud, et on oma eluga edasi liikunud ja endine abikaasa peaks lõpetama iseenda lollitamise ja ka oma eluga edasi liikuma ja endale uue mehe leidma,» rääkis õukondlane väljaandele.

«Malaisia kuningas ei saa aru, miks Vojevodina püüab ronida sinna, kuhu teda ilmselgelt ei taheta ja ta avaldab sügavat kahetsust, et naisega tutvus,» teatab Daily Mail.

Elu24 kirjutas jaanuaris, et vene ja lääne meedia teatel leidis paar pärast paarikuulist abielu, et nad ei sobi kokku. Väidetavalt tülitsesid nad ka pisiasjade pärast, mis muutusid nii vaimselt kui füüsiliselt kurnavaks.

Endine Miss Moskva Oksana Voevodina hakkas moslemiks ning on nüüd Malaisia kuninganna FOTO: Facebook

Peale paari lahkuminekut loobus sultan troonist.

Venemaa väljaande Komsomolskaja Pravda teatel tekitas Muhammad V abiellumine välismaalasega ja troonist loobumine Malaisias kriisi, kuna on vaja kiiresti valida uus kuningas.

Beebi Leon nägi ilmavalgust 21. mail 2019. Kuningas lahutas abikaasast 2019. aasta juunis, kasutades karmi islami lahutusviisi.

Sultan avaldas 2019. aasta septembris palee avalduse, milles väljendas kahetsust oma eraelus tehtud isiklike valikute pärast, mis on tekitanud segadust inimeste seas.