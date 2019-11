Skandaalne Sitsiilia ärimees Sposato on Eestis tagasi!

Kes on see värvikas kuju Giovanni Sposato?

Pisut hiljem, aga samal aastal, haaras Sposato taas meedia tähelepanu. Sel korral aga seetõttu, et tema kihlatu pere palus Harju politseil mehe suhtes uurimise algatada .

Samuti oli tal juba käimas kriminaalmenetlus ja meest süüdistati ekspruudi perele materiaalse kahju tekitamises. «Kui Harju politsei algatatud kriminaalmenetluse järgi piirdus Sposato ähvardus vaid sõnadega, siis Tallinna prefektuuri kriminaalpolitseis avatud toimikus on juttu seotusest kahe auto ja korteriukse süütamisega. Kannatanuteks selles asjas on tunnistatud perekond, kellel oli samuti kokkupuude Sposatoga,» kirjutati Postimehes toona.

Mehe kihlatu Kati sõnas Postimehele toona, et soovib perekonna tehtud avaldused tagasi võtta ja väitis, et tegu oli «hetketüliga».

Samal aastal ületas uudisekünnise tõsiasi, et Sposato üritas lennukiga Suurbritanniast Eestisse tulles salaja üle piiri tuua sadade tuhandete kroonide väärtuses valuutat.

Lisaks selgus 2001. aasta suveks, et Sposato kihlus noore eestlannaga jäi katki. Sposato sõnas, et tema arvates on armusuhted nagu rongisõit. «Kui õige maha magad, võid hiljem kibedalt kahetseda,» ütles mees toona.