Jaht inimkaubitsejatele: Vietnamis saadi kätte kaks kahtlusalust, Iirimaal on kohtu ees noor mees

Inglismaa meediaväljaanne lisas, et Vietnamis on juhtumiga ja inimkaubitsemisega seoses esitatud süüdistus veel kahele hetkel nimeta isikule.

Algselt arvati, et surmaveoki kõik 39 ohvrit on Hiina kodanikud, siis usutakse, et ohvrite seas võisid olla Hiina võltspassiga vietnamlased.