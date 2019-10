Jaht härra Truongile: eriüksus otsib taga miljoneid eurosid kokku ajanud Vientnami inimkaubitsejat

Tagaotsitav Truong on politsei andmetel immigrantide Suurbritanniasse smugeldamisega tegeleva kuritegeliku grupeeringu ninamees, kelle hingel võib olla 39 veokist leitud inimese elu, kirjutas The Mirror .

Väljaandele teadaolevalt on politsei erioperatiivrühm asunud Truongi püüdma. Väidetavalt on mees meeleheitel perede arvelt teeninud mitu miljonit eurot.

Surmaveokis arvatavalt hukkunud 26-aastase Pham Thi Tra My vanemad rääkisid The Mirrorile, et nemad maksid smugeldajatele alguses 22 000 dollarit, et tüdruk jõuaks Suurbritanniasse.