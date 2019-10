Politsei esitas Inglismaa surmaveoki juhile tapmissüüdistuse

Kolmapäeval leidis Essexi politsei Waterglade'i tööstuspargist veoautost 39 surnuks külmunud inimkeha. Politsei teatel tuli surmaveok (ilma tagumise treilerita veoauto esiosa), mida juhtis Robinson, Põhja-Iirimaalt ja võttis treileri peale Purfeetist ning sõitis sellega seejärel Graysi.

Põhja-Iirimaalt pärit Robinson, kes on viimased viis aastat töötanud raskeveoki juhina, avastas surnukehad ise ning helistas Suurbritannia hädaabinumbril 999. Samal päeval vahistas Essexi politsei Robinsoni mõrvakahtlusega.

BBC teatel esitas politsei laupäeval Robinsonile 39 inimese tapmissüüdistuse. Lisaks esitati veokijuhile inimkaubanduse, ebaseadusliku immigratsiooni kaasaaitamise ja rahapesu süüdistused. Robinson peab kohtusse ilmuma esmaspäeval.

Essexi politsei peakonstaabli asetäitja Pippa Mills andis reede õhtul pressiteate, kus kinnitas, et surmaveokiga seoses on vahi all neli isikut. FOTO: Yui Mok/PA Wire/PA Images/Scanpix

Reede pärastlõunal teatas Inglismaa meedia, et seoses juhtumiga on arreteeritud lisaks veokijuhile veel kaks isikut. Inimkaubanduses ja 39 isiku mõrvas kahtlustatavad on Thomas Maher (38) ja tema abikaasa Joanna (38), kes olid teadaolevalt veoki viimased omanikud.

Samal õhtul teatati, et vahi all on ka neljas isik. «Stanstedi lennujaamas arreteeriti 48-aastane mees Põhja-Iirimaalt kahtlustatavana inimkaubanduses ja mõrvas,» teatas Essexi politsei peakonstaabli asetäitja Pippa Mills.

BBC teatel on võttis Dublini politsei Iirimaal vahi alla 20ndates mehe, kes võib samuti surmaveoki juhtumiga seotud olla.