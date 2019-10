Kohutav saatus: Inglismaa surmaveokist leitud 39 hiinlast ilmselt külmusid surnuks

Essexi politsei kinnitas juba varem, et kõik veokist leitud 39 hukkunut olid Hiina kodanikud, vahendas ITV News. Seoses juhtunuga küsitles Briti politsei veoautot juhtinud 25-aastast Mo Robinsoni, et saada selgust 39 inimese surmaga lõppenud loos, kirjutas The Sun.

Ühte hukkunud naist kirjeldas Essexi politsei kui noort täiskasvanut. Ülejäänud ohvrite vanuse kohta ei ole mingisugust infot veel antud.

Nüüdseks on ka teada, et veoautot juhtinud Robinson ise helistas Suurbritannia hädaabinumbril 999. «Kui ta avas konteineri ja nägi surnukehi, oli ta õudusest ehmunud nagu igaüks sellisel hetkel oleks. Ta helistas kiirabisse, mis omakorda teavitas juhtunust politseid,» rääkis Mo Robinsoni lähedane Mail Online’le.

«Ma kuulsin, et konteiner on jääkapp, mille temperatuur oli -25 kraadi peale keeratud. Laibad olid jäätunud ja inimesed olid juba mõnda aega surnud olnud,» lisas Robinsoni lähedane.

Uurijad sündmuspaigal. FOTO: Ray Tang/Zumapress.com/Scanpix

Essexi politsei teatas, et kõigi 39 hukkunu surma põhjuse selgitab lahkamine. Praeguses etapis ei osatud hinnata, kui kaua kõik protseduurid aega võtavad, aga politsei kinnitusel on tegemist pika protsessiga.

Essexi politsei vahistas Portadownist pärit Mo Robinsoni kolmapäeval seoses mõrvakahtlustusega, kirjutas BBC.

Põhja-Iirimaa politsei otsis seoses ränga kuriteoga läbi kaks maja ning Riiklik Kuritegevuse Agentuur on käivitanud operatsiooni, et leida kuritegelikud grupeeringud, kes on juhtumiga seotud.

Praeguseks on veel teada, et veos jõudis Inglismaal Thames’i jõe kaldal asuvasse Purfeeti väikelinna Belgiast Zeebrugge sadamast.

Zeebrugge on Põhjamere ääres asuv Belgia küla, kus asub Bruges-Zeebrugge sadam ja mereäärne kuurort koos hotellide, kohvikute, jahisadama ja rannaga.

Belgia föderaalprokuratuuri esindaja Eric Van Duyse sõnul uuritakse juhtumi asjaolusid. «Hetkel ei ole meil veel mingit aimdust, kui kaua viibis haagis Belgias. See võis olla siin tunde või päevi. Me ei tea seda,» rääkis ta.

Kui surnukehad avastati Graysis asuvast Waterglade’i tööstuspargist kolmapäeva öösel kella 1.30 ajal, siis praeguseks on politseile teada ka see, et haagisega veoauto lahkus Purfeeti sadamast öösel veidi pärast kella ühte.

Purfeet asub Graysist seitsme kilomeetri kaugusel.

Politsei teatel tuli veok (ilma tagumise treilerita veoauto esiosa), mida juhtis Mo Robinson, Põhja-Iirimaalt ja võttis treileri peale Purfeetist ning sõitis sellega seejärel Graysi.

Essexi politsei peakonstaabli asetäitja Pippa Millsi sõnul on sõiduk viidud Tilbury sadamas turvalisse kohta, kus saab surnukehasid uurida.

Veok, kust laibad leiti, viidi politsei eskordi saatel Tilbury sadamasse. FOTO: Aaron Chown/PA Wire/PA Images

Mo Robinson on viimased viis aastat töötanud raskeveoki juhina. Veok, mille roolis mees oli, ei kuulu talle. See registreeriti 2017. aastal Bulgaarias Varnas, kuid pole pärast seda enam Bulgaarias sõitnud. Bulgaaria välisministeeriumi esindaja kinnitas, et veos oli registreeritud Bulgaaria ettevõtte nimele, mille omanik on iirlane.

Politsei kinnitusel on praegu kõige olulisem teha selgeks veose marsruut ning saada teada, kust, kuidas ja kelle kaasabil ronisid 39 inimest kaubikusse.

Robinsoni lähedased on šokeeritud

Kogu Laurelvale'i küla, kus Mo Robinsoni pere elab, on juhtunust šokeeritud. Kohaliku volikogu liige Paul Berry, kes on korduvalt olnud ühenduses Mo Robinsoni isaga, ütles, et Robinsoni isa sai juhtunust ja oma poja vahistamisest teada sotsiaalmeedia kaudu.

«Ta ütles, et erinevad inimesed saatsid talle sotsiaalmeedias muudkui sõnumeid ja uurisid, mis juhtus. Sel hetkel ei olnud aga Mo perekonnale veel 25-aastase perepoja arreteerimisest teatatud,» kirjeldas Berry.

Kohalikud on mehe sõnul juhtunust šokis ning loodavad, et kuuldused Mo Robinsoni seotusest kuriteoga ei vasta tõele.

Berry, kes tunneb Robinsonide perekonda hästi, ütles, et tegemist on piirkonnas väga austatud perekonnaga. «Kohalik kogukond loodab, et ta (Mo Robinson) vahistati aluseltult, kuid see kõik on nüüd Essexi politsei kätes ning me usaldame neid, et nad leiaksid üles tõelised süüdlased,» lisas Berry.