Rootsi meedia: Victor Crone astub taas eurokarussellile ja seekord on tal rohkem lootust

«Te ilmselt mäletate teda Eurovisioonilt, kui ta maikuus Eestit esindas ja tema laulust «Storm» sai ka Rootsis suur hitt. Rootslastele meeldis see lugu nii väga, et nad andsid telefonihääletusel talle 10 punkti,» rääkis reporter saates.

Rootsi reporteri sõnul osaleb Crone seekord uuesti Melodifestivalenil. «Ma usun, et seekord läheb tal hästi, sest peale selle, et ta oskab laulda ja on väga nägus, on tal ka hittlugu, mida rootslased nüüd teavad. Ma usun, et sel korral saab ta parema vastuvõtu,» arvas Ek.