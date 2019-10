Püksata modell Diana Haprova sai netikommentaator Tarmolt riielda: mida sa edvistad, ise oled suhtes!?

Imekaunil Haproval on Instagramis üle 33 000 jälgija, nende seas ka Tarmo, kes on nähtavasti naise suur fänn. Ta on kommenteerinud kaheksat viimast Haprova pilti ning varasemaidki, puistates naise üle komplimentidega. «Ilus», «kaunis», «imeline»...