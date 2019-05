Juutuuber Victoria Villig sattus absurdsel põhjusel õelutsejate hambusse. Veebikonstaabel julgustab kohtusse pöörduma

Õelad kommentaarid, mida kogunes lõpuks kümneid, said sadu like’e. Kusjuures postitus ise teenis üle 6400 meeldimise, mida on hulga rohkem kui Villigi piltidel tavaliselt.

Veebikonstaabel Andero Sepp:

Taoliste küberkiusamise juhtumite puhul on reaalselt kiusataval mitmeid valikuid. Kõige kiirem viis on kommentaaride kustutamine, ent see ei pruugi lahendada probleemi, sest kommentaari saab alati uuesti kirjutada. Seega lisaks kustutamisele võiks kiusatav ka kiusaja blokeerida. Selliselt peab viimane avama uue konto, et oma tegevust jätkata.

Ebaviisakate kommentaaride autorite kontodest suurem osa on privaatsed, kuid profiili alt on näha, et tegu on lastega, kelle vanematel on ilmselt jäänud viisaka käitumise ning suhtlemise põhimõtted lapsele selgitamata. Seda võiks lapsevanem teha ENNE, kui lapse omapäi internetti ringi liikuma päästab ning seejärel iseend oma nutiseadme ekraani uputab, lapse olemasolu seejuures hoopis unustades.

Kellelegi halvasti ütlemise, äärmiselt rumala kommentaari tootmise ning kellegi häirimise eest politsei tõesti kasutajat karistada ei saa. Kui aga selline käitumine on kontoomaniku puhul pigem reegel kui erand, saame teavitada antud juhul Instagrami meeskonda, et konkreetne kasutaja tegeleb sisu tootmise asemel küberkiusamisega. Reeglina järgneb sellele konto eemaldamine, millega kaotab konto omanik ka kogu oma jälgijaskonna.

Au ning väärikuse riivamise puhul on võimalik täna pöörduda kohtusse. Kui inimesed oma õiguste ja ühiskonna üldise käitumiskultuuri parandamise nimel sagemini seda võimalust kasutaksid, siis saadaks see ehk sarisolvajatele ja laimajatele signaali, et nende teole järgneb reaktsioon, karistus.

Korolevi kaasuse puhul (näitleja Marika Korolev kaebas anonüümsed solvajad kohtusse ja võitis – toim) väärib märkimist, et mainekahju tekitamise eest mõisteti välja 5000 eurot kahjutasu. Ehk see «hinnalipik» paneb mõne lapsevanema oma lapse tegevuse vastu huvi tundma ning lapsele ühiskonnas kehtivaid eetika- ja moraalinorme selgitama, enne kui vastav nõue kiusatu poolt postkastis.