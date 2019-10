Kes oleks osanud seda arvata? Loe, mis juhtub siis, kui iga päev muna süüa

Kui on valida, kas võtta lusikatäis kalamaksaõli või süüa üks keedetud muna, eelistavad inimesed pigem viimast. Eriti, kui võtta arvesse, et D-vitamiini sisaldus on mõlemas neis samasugune. D-vitamiin aga aitab kehas kaltsiumit omastada, tänu millele on inimese luud ja hambad terved ja tugevad.

Limon vahendab ka, et tuleb välja, et munad on ka nooruse eliksiir! Nimelt on uuringus osalenud inimesed kinnitanud, et nende nahalt on kadunud pigmendilaigud, nende nahk on siledam ja isegi silmaümbruses on vähem kortsukesi näha.