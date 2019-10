Ameerikas «seenespioonidele» vahele jäänud väliseestlane käis seenekohtu ees

Äkki ilmusid naise suureks üllatuseks põõsaste vahelt välja politseinikud, kes konfiskeerisid seened ja võtsid need endaga uurimiskeskusesse kaasa, et need hiljem tagasi metsa viia ja tagasi istutada.

Meyers tõdes, et tema jaoks tuli üllatusena, et USA's on eraldi kohus metsa kuritegude jaoks, mille nimeks on Forest Preserve Hearing Office.