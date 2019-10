Laulev näitlejanna Hanna Martinson: minu trump on see, et ma oskan vaadata, mida võiks tahta näha sinu Instagrami jälgija!

Tulevastele tuntud suunamudijatele on saates mentoriteks ja tiimijuhtideks praegused Eesti internetikuulsused Juhani Särglep , Victoria Villig ja Hanna Martinson . Tiimijuhid jälgivad võistlejaid iga ülesande sooritamisel ning jagavad nendega enda suurt kogemuste pagasit. Just mentorite viimased sõnad saavad ka võistluse lõppvoorus otsustavaks.

Hanna Martinson teab, kuidas televisioonis esineda. Hanna töötab igapäevaselt reklaaminduses ja kuidas turundusmaailma loogika toimib, on talle igati selge. Noor naine on väga populaarne ka Instagramis. «Minu trump on see, et ma oskan vaadata, mida soovib klient ja mida võiks tahta näha sinu jälgija,» ütleb Hanna.