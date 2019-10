Saame tuttavaks: nad on tuleviku suunamudijad, kelle sihiks on Kylie Jenneri miljonid

Esimene pingeline ja lustakas saade on eetris 18. oktoobril kell 20.00. Saates osalevad 11 hakkajat noort, kes näitavad, milleks nad sotsiaalmeedias võimelised on.

Aleksandria Mironjuk, 20

Lihtne ja energiline tüdruk Tartust, kes on väga elav ning lööb kaamera ees särama veel kakskümmend korda rohkem. Võlub oma siirusega. Väga otsekohene ja julge. Ei pelga enda eest seista.

«Suunamudijate meistriklass» Aleksandria Mironjuk FOTO: Remo Tõnismäe

Arabella Veskis, 22

Üdini rõõmus ja ehe Arabella võlub siiruse ja enda videotöötlusoskustega. Arabella jaoks ei ole kaamera ees mitte ükski teema tabu ning lisaks kõigele suudab ta kogu sisu ise jäädvustada ja oskuslikult töödelda. Tegemist on suunamudijate ainukese ametliku youtuberiga.

«Suunamudijate meistriklass» Arabella Veskis FOTO: Remo Tõnismäe

Helena Hanni, 28 ja Vahur Agar, 34

Sisenesid võistlusesse paarina. Tegemist on noortega, kes on reisinud kõikjal üle maailma ning kes loovad professionaalset sisu sotsiaalmeediasse. Nende tugevuseks on ideaalne harmoonilisus, silmapaistvad tehnilised oskused, piisav paljas ihu ning muljetavaldav töövahendite hulk.

«Suunamudijate meistriklass» Helena Hanni ja Vahur Agar FOTO: Konstantin Sednev

Madeleyn Kurg, 25

Vaikne, kuid salakaval Madeleyn teab täpselt, mida ta tahab enda sotsiaalmeediakanalites reklaamida. Brändid ei vali teda, vaid tema valib välja brändid, kellega ta üldse mõtleb koostööle. Madeleyn on pikalt teinud modellitööd ning suudab absoluutselt igale võttele ka veidi loomulikku draamat kaasa tuua.

«Suunamudijate meistriklass» Madeleyn Kurg FOTO: Konstantin Sednev

Kristjan Heinmets, 24

Saate hurmur, kellel peale nägusa välimuse on tohutu kogemustepagas sotsiaalmeediast üle Euroopa ning kes on tõestanud end tööalaselt ning akadeemiliselt ka Hollandis. Oli seotud Hiltoni hotellide turundusosakonnas just sotsiaalmeediaga. On töötanud energeetikas, modellinduses, startupis.

«Suunamudijate meistriklass» Kristjan Heinmets FOTO: Konstantin Sednev

Martin Kivi, 29

Rokimees Martin eristub kõikidest väga otsekohese huumori ja veidi tahumatu stiiliga. Kindlasti suudab just Martin kõikidele teemadele välja mõelda kõige eriskummalisemad nurgad. Martini tugevuseks on huumor ning just selle abil lahendabki ta kõik ülesanded. Ka ei ole Martini jaoks probleem tõmmata hea pildi nimel selga kleit või katsetada just enda nahal kõiki huulepulgatoone. Martin mängib kitarri bändis Skarlet. Martin on värske isa.

«Suunamudijate meistriklass» Martin Kivi FOTO: Remo Tõnismäe

Jaana Kristal, 30

Pikalt ilu-ja blogimaastikul tegutsenud Jaana võlub enda puhtuse ning teadlikkusega. Tema tugevuseks on ilumaailm ning tal on väljakujunenud käekiri, mida jälgivad juba tuhanded naised üle Eesti. Jaana on naistest ka kõige vanem ning tõestab, et töökuse ja sihikindlusega suudab sotsiaalmeedias suunda näidata. Ta ei taha promoda keskkonda kahjustavaid teemasid. Teeb koostööd Promoty influencerite saidiga. Töötab igapäevaselt salongis, tegeleb kosmeetikaga. Keha hoiab toonuses jõusaali ja iluuisutamisega. Lõpetanud Tallinna Ülikoolis kunstiõpetuse eriala.

«Suunamudijate meistriklass» Jaana Kristal FOTO: Remo Tõnismäe

Sebastian Freiberg, 20

Prantsuse juurtega, igalpool elanud ja kasvanud maailmakodanik Sebastian on äärmiselt otsekohene ning sa kas armastad või vihkad teda. Ta teab alati, mis on moes ja kuidas enda konkurente kõige edukamalt õõnestada. Sebastian ja draama astuvad uksest sisse KORRAGA ja pauguga. Ta on tegelenud modellindusega ning on juba toimetamas influencerite maailmas ning tegemas koostöid brändidega. Hetkel töötab restoranis.

«Suunamudijate meistriklass» Sebastian Freiberg FOTO: Konstantin Sednev

Sten Talivee, 20

Kõige suurem lobiseja Sten võib sulle sekundiga maha müüa iga eseme ruumist. Steni tugevuseks on meeskonnatöö ning vahetu ja julge turundusstrateegia. Õpib ülikoolis ajakirjandust ja töötas «Äripäevas» müügikonsultandina. Tegeleb laulmisega.

«Suunamudijate meistriklass» Sten Talivee FOTO: Konstantin Sednev

Tanel Pajuri, 27

Tartu noormees, kel on kindel visioon teha sotsiaalmeedias enda brändi, mis on suunatud kaasaegsetele ja stiilsetele meestele. Teda iseloomustavad sõnad: kiirus, mehelikkus, jõud ning vägi. Tanel on väga multitasking noormees - juuksur, stiilinõustaja, tegeleb ettevõtlusega erinevate koolituste teemadel (toob koolitajaid maale).

«Suunamudijate meistriklass» Tanel Pajuri FOTO: Remo Tõnismäe

Gerili Narusing, 22

Sai saatesse enda suure kogemuste pagasiga. Teab, kuidas saada enda tahtmist kaamera ees, suudab end kehtestada ning tal on sotsiaalmeediast oma kindel visioon.

«Suunamudijate meistriklass» Gerili Narusing FOTO: Konstantin Sednev