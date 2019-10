Viktoria Villig otsustas pärast gümnaasiumi lõppu hakata täiskohaga sisuloojaks

Võimaluse saatesse pürgida said kõik hakkajad inimesed, kes on vähemalt 18-aastased ja omavad sotsiaalmeediakontot. Avaliku castingu kaudu valitud võistlejatele juhatavad läbi keeruliste väljakutsete rägastiku teed sellised kodumaised (interneti)kuulsused nagu Juhani Särglep , Victoria Villig ja Hanna Martinson .

Victoria Villig noorematele televaatajatele tutvustamist ei vaja. Tegemist on tõelise kodumaise Youtube'i-staariga, kes on oma kooliteemaliste sketšidega rohkesti tuntust kogunud. Gümnaasiumi lõpetanud noor naine peab sotsiaalmeedias ees ootavat ärilist edu nii paljutõotavaks, et loobus selle nimel ülikooli minekust ja otsustas pühenduda täiskohaga suunamudimisele. Lisaks oma kanalitele teenib Victoria raha ka koolitajana.