Maailmarändurist influencer Juhani Särglep: elu peabki lihtne olema ja raha peabki lihtsalt tulema!

Võimaluse saatesse pürgida said kõik hakkajad inimesed, kes on vähemalt 18-aastased ja omavad sotsiaalmeediakontot. Avaliku castingu kaudu valitud võistlejatele juhatavad läbi keeruliste väljakutsete rägastiku teed sellised kodumaised (interneti)kuulsused nagu Juhani Särglep, Victoria Villig ja Hanna Martinson.

Kolmest tiimijuhist-mentorist on rahvusvaheliselt tuntuim 29-aastane Juhani Särglep, kes elab suure osa aastast Balil ja elab oma elukaaslase Katri Katsiga instapiltidest mõnusalt ära. Juhani on sage külaline ka Eesti jutusaadetes ja kuuldes sõna «suunamudija», hüppabki esimesena pähe just tema nimi.

«Alustasin sotsiaalmeediaga, et rohkem tööd saada ja oma elu ägedamaks kasvatada,» selgitab Juhani põhjuseid, miks temast on täiskohaga suunamudija saanud. Kui sotsiaalmeediatöö tasuvusest rääkida, siis ütleb Juhani, et sellisel ametil võib kindlasti mitmeid kordi rohkem teenida kui tavalist kellast kellani kontoritööd tehes.

«Suunamudijate meistriklass» on meelelahutuslik ja mänguline võistlussaade, kus ei puudu ka õpetlik iva - saatejuht ja mentorid selgitavad vaatajatele, kes on influencer ning kus ta toimetab, kuidas on mõistlik sotsiaalmeedias postitada ja ennast nähtavaks teha, ning milline näeb välja sotsiaalmeediastaaride elu köögipool.

«Suunamudijate meistriklass» alustab juba reedel, 18.oktoobril kell 20.00 Kanal 2-s!