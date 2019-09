«Moodsa perekonna» staar Ariel Winter pigistas kehakumerused liibuvasse minikleiti

Winter sündis 1998. aastal ning osales juba 4-aastaselt reklaamides. Tema telekarjäär sai alguse juba 2005. aastal. Winteri siiani kõige tuntumaks rolliks on Alex Dunphy tegelaskuju populaarses teleseriaalis «Moodne perekond».

Hiljuti on noor näitlejanna ka kaalust alla võtnud. Aasta alguses kommenteeris Winter oma saledamat vormi sotsiaalmeedia vahendusel tunnistades, et on viimastel aastatel võtnud antidepressante, mis põhjustasid tema kaalutõusu. Samas ei peljanud Winter ka toona, vaatamata lisakilodele, oma volüümikat keha näidata.