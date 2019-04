Pildid: «Moodsa perekonna» staar on väga peenikeseks jäänud!

E! News vahendab, et viimasel ajal on tema kehakaal olnud kuum teema Instagrami kommentaariumites, kus mitmed inimesed väidavad, et tema kaalukaotuse taga on ilukirurgia või salendavad tabletid.

Küllap ka seetõttu adresseeris näitlejatar ka ise kõneainet tekitanud teemat. Ta tunnistas sotsiaalmeedia vahendusel, et on viimastel aastatel võtnud antidepressante, mis põhjustasid kaalutõusu. Näitlejatar selgitas ka, et neid kilosid ei õnnestunudki tal kuidagi kaotada.

Ariel Winter 2017. aastal. FOTO: Scanpix/ F. Sadou/SIPA

«See oli minu jaoks masendav, sest ma tahtsin saada vormi ja näha, et raske töö tasub end ära, aga see ei läinud nii,» sõnas ta. «Leppisin sellega ja liikusin elus edasi. Ma jäin nende ravimite juurde nii kauaks, sest see protsess on väga pikk ja raske.»

Ka selgitas Ariel, kuidas ta tundis end pikka aega kehvasti, kuniks otsustas ühel hetkel, et ta ei jaksa end enam nii halvasti tunda. Lõpuks leidiski ta suurepärase kombinatsiooni ravimitest, mis talle sobivad.

Tänu uutele ravimitele võttis ta koheselt kaalust alla, sest tema ainevahetus normaliseerus. «Ma tunnen end muutuste osas mentaalselt hästi,» teatas Ariel.

2018. aastal jäi Ariel kõmupiltnike kaamerate ette Coachella festivalil, kus näitas oma volüümikamat keha. Pilte näed SIIT!

2015. aastal käis toona vaid 17-aastane näitlejanna rinnavähendusoperatsioonil ebameeldiva tähelepanu ja seljavalu tõttu.