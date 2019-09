PAPARATSO Mis toimub? Justin Bieber tabati Beverly Hillsis, tilguti veenis!

Hollywoodis on populaarseks muutunud C-vitamiini tilgutid, mille abil manustatakse suur kogus C-vitamiini ja magneesiumit tilguti abil otse veeni.

TMZ kirjutab ka, et C-vitamiini tilguti abil on võimalik parandada immuunsust, tõsta energiataset, leevendada depressiooni ja ärevust ning vähendada migreeni sümptomeid. Lisaks aitab see võitleda ka väsimuse vastu.